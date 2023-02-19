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AK Parti'li Elitaş: TBMM çalışmalarına 28 Şubat'a kadar ara verildi

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, TBMM çalışmalarına siyasi partilerin mutabakatı ile 28 Şubat'a kadar ara verilmesinin kararlaştırıldığını açıkladı.

19.02.2023 - 11:52 |
AK Parti'li Elitaş: TBMM çalışmalarına 28 Şubat'a kadar ara verildi

AK Parti'li Elitaş, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Milletvekillerimizin büyük bir çoğunluğunun deprem bölgesinde olması sebebiyle, siyasi partilerimizin mutabakatı ile TBMM çalışmalarına 28 Şubat 2023 tarihine kadar ara verilmesi kararlaştırılmıştır. Geçmiş olsun Türkiyem" dedi.

AK Partili Elitaş: TBMM çalışmalarına 28 Şubata kadar ara verildi

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