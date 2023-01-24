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AK Parti'li Çelik'ten Hollanda'daki Kur'an-ı Kerim'e alçak saldırıya tepki

Hollanda'nın Lahey kentinde bir şahsın Kur'an-ı Kerim'i yakmasına AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik sert tepki gösterdi.

24.01.2023 - 12:55 |
AK Parti'li Çelik'ten Hollanda'daki Kur'an-ı Kerim'e alçak saldırıya tepki

Sosyal medya hesabından açıklama yapan AK Parti Sözcüsü Çelik şu ifadeleri kullandı; Hollanda’nın Lahey kentinde bir faşist Kur'an-ı Kerim’i hedef alan alçakça bir saldırı gerçekleştirdi. Bu saldırıyı lanetliyoruz. Hollanda makamları bu faşist saldırıya karşı net bir tavır almalıdır.

İnsanlığa karşı işlenen suçlar Avrupa kentlerinde insani değerlere meydan okuyor. Bu tüm Avrupa demokrasileri için tehdittir. Faşistler tüm dinleri ve insani değerleri tehdit etmektedir. Bunlara karşı ortak mücadele şarttır.

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