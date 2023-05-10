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AK Parti'li Çelik: Seçimler güven içinde yapılacaktır

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Ömer Çelik, "Türkiye güvenli bir ülkedir ve seçimler güven içinde yapılacaktır. Hiçbir provokasyon odağı Türkiye'nin demokrasi tecrübesine zarar veremez" dedi.

10.05.2023 - 12:54 |
AK Parti'li Çelik: Seçimler güven içinde yapılacaktır

AK Parti'li Çelik, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Siyasetin özgürce yapılabilmesi için siyasete ve siyasetçiye dönük her türlü şiddetin mahkum edilmesi zorunludur. Gaziantep Gençlik Kollarımıza karşı bazı CHP mensuplarının dün gerçekleştirdiği silahlı saldırıyı lanetliyoruz. Türkiye güvenli bir ülkedir ve seçimler güven içinde yapılacaktır. Hiçbir provokasyon odağı Türkiye'nin demokrasi tecrübesine zarar veremez. Gaziantep teşkilatımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" ifadelerini kullandı.

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