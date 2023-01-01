AK Parti'den erken seçim açıklaması: İki türlü imkan var

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, bir TV kanalında önemli açıklamalarda bulundu. Hamza Dağ, seçim tarihi ve başörtüsü düzenlemesi konularıyla ilgili son gelişmeleri paylaştı.

Kamuoyundaki tartışmaları takip ettiklerini, seçimlerin normal tarihi olan haziran ayının tatil ve sınav dönemine denk gelmesinin değerlendirildiğini ifade eden Dağ, "MYK ve MKYK'da bu konuda bir müzakere durumu henüz söz konusu olmadı. Müzakere edildiğinde ve bir karar noktasına geldiğinde bunu kamuoyu ile paylaşırız." diye konuştu.

Şartların, muhalefetin dile getirdiği 6 Nisan öncesinde bir seçim durumunu doğurmadığını vurgulayan Dağ, şunları kaydetti:

"Seçim tarihine ilişkin 18 Haziran dışında bir kararımız yok. Eğer böyle bir durum olursa Anayasada, seçim mevzuatında karşılığı var. İki türlü seçime gitme imkanı var. Birisi Meclis'in 360 milletvekiliyle karar almasıyla diğeri de Cumhurbaşkanının Meclis'i feshetmesiyle. 18 Haziran değil de başka bir tarih durumu söz konusu olacak olursa bunlardan birisi uygulanabilir. Muhalefet 'ben bu işte yokum' derse kendileri bilir."

BAŞÖRTÜSÜ DÜZENLEMESİ

Başörtüsüne ilişkin anayasa değişikliği teklifine ilişkin muhalefetin nasıl bir tavır göstereceği sorulan Dağ, teklif karşısında muhalefetin sessizliğe büründüğünü söyledi.