AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar

AK Parti MYK seçim sonrası ilk kez Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklamalarda bulunuyor.

Sözcü Çelik'in açıklamalarından öne çıkanlar özetle şöyle:

Sayın cumhurbaşkanımız MYK'mıza hitap ederken milletimizin sağ duyusuna dikkat çekmiştir. Cumhur İttifakı'na destek veren tüm vatandaşlarımıza şükranlarımızı sunuyoruz. Cumhurbaşkanımız önceliğimizin depremzede vatandaşlarımızın yaralarının sarılması olduğuna dikkat çektiler. Seçim sonrası birtakım grupların cumhurbaşkanımıza ve cumhur ittifakına destek verdikleri için yapıkları saygısızlık seçim sürecinin en çok üzen hadisesi olmuştur. Bu barbarlığı bir kere daha lanetlediğimizi ifade etmek isterim. Helalleşme sözle olmaz davranışla olur.

"MİLLET İRADESİNE İPOTEK KOYMA GİRİŞİMİ İÇİNE GİRDİLER"

Bu hadiseler göstermiştir ki birilerinin helalleşme diyerek gösterdiği, boş bir iş olmuştur. 14 Mayıs gecesi 2 belediye başkanının Sayın Kılıçdaroğlu'ndan bahsederken Cumhurbaşkanı Kılıçdaroğlu demeleri milli iradeye gasp içine girmeleridir. Bu yanlışı düzeltmek yerine devam ettiler. Temennimizi ifade ettik dediler. Temenni öyle ifade edilmez. Millet iradesine ipotek koyma girişimi içine girdiler. 14 Mayıs'tan önce sayın Kılıçdaroğlu kimse sokağa çıkmasın diye provokasyona adım atmıştı. Herkes gördü ki gayet huzur içerisinde ufak tefek olaylar hariç süreç başarıyla geçilmiştir. Milletimizin sağduyusu siyasi tarihimiz içinde defalarca test edilmiştir.

"CUMHURBAŞKANIMIZ 16 KEZ KAZANAN LİDER OLARAK MİLLET İRADESİNE SAYGILI OLDUĞUNU GÖSTERMİŞTİR"

Yapılmak istenen sandıktan çıkan iradenin bu yollarla gasp edilmeye çalışılmasıdır. Bolca demokrasi söylemi kullanarak değiştiklerine dair izlenim vermeye çalıştılar. Gördük ki değişen bir şey yok. Katı statüko kesit biçimde duruyor ve Türkiye'yi karanlığa götürmek için fırsat kolluyor. Cumhurbaşkanımız 16 kez kazanan lider olarak millet iradesine saygılı olduğunu göstermiştir. Cumhurbaşkanımıza bu statükoyu savunanlar diktatör demeye devam ettiler. Bunlar kes kopyala yapıştır yöntemiyle kes kopyala yapıştır yöntemiyle içeriye yaymaya çalıştılar. Batıdaki basın yayın organları diktatörler 2.tura kalmaz diyerek kendi çelişkilerinin itiraf ettiler. Aylarca CHP yorumcuları 'seçim sonucu farklı çıkarsa saygı duyacak mısınız?' dediler. Gerçek gazeteci arkadaşlarımıza saygı duyuyoruz. Onlar da haklı olarak sordular. Bu CHP yandaşı gazetecilerin siyasi angajman içinde bizim demokratik mücadelemizin hakkı onlardaymış gibi davrandıklarını takip ettik. 'Bu soru onlara sorulması gerekiyor' dedik. İtiraz haklarımızı kullanmamızı bile baskı altına sokmaya çalıştılar.

"RECEP TAYYİP ERDOĞAN TÜRKİYE YÜZYILI'NI İLAN ETTİ"

Karşımızdakiler sandığa saygı konusunda sabıkalı. 2 CHP'li belediye başkanının çıkıp oylar sayılırken cumhurbaşkanı Kılıçdaroğlu'dur diyerek olmayan sistemlerinin olmayan verilerini millet iradesine dayatmalarını gördük. Demokrasi yarışını milletimizin her bir ferdi olgunlukla yönetti. Dünyanın yorumları neticesinde Cumhurbaşkanımız açık ara galibiyetle seçimi sonuçlandırdı. Türkiye Yüzyılı iradesinin milletimizden onay alması anlamına geldi.28 Ekim günü Gazi Mustafa Kemal Atatürk devletimizin kurucusu olarak yarın cumhuriyeti ilan edeceğiz demişti. 100 yıl sonra Sayın Recep Tayyip Erdoğan Türkiye Yüzyılı'nı ilan etti.