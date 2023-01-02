AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Önümüzde uzun bir soğuk savaş var

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MYK gündemine ilişkin basın toplantısı düzenliyor.

AK Partili Çelik'in açıklamalarından satır başları:

İlk devlet başkanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ten itibaren bugüne kadar bu devlete hizmet edenleri saygıyla anıyoruz. O zor şartlarda Atatürk ve arkadaşları hiç umutsuzluğa kapılmadan büyük devrimler gerçekleştirdiler

Zorlukların bir kısmı içeriden bir kısmı dışarıdan kaynaklandı. En son bizim neslimizin gördüğü 15 Temmuz FETÖ darbe girişimi en kirlilerinden biri olarak tarihe geçti.

TBMM tüm dünyadaki meclislerden bir farkı vardır. 2 kere gazi olmuş bir Meclis'tir.

Cumhurbaşkanımızın, başbakanlığı ve cumhurbaşkanlığı döneminde pek çok sessiz devrimler gerçekleştirildi.

Bu yüzüncü yıl önümüzdeki on yıllara geleceğe bakabileceğimiz bir dönem oluşturuyor.

Türk siyasetini felç eden, içeriden suikast girişimleri düzenleyen yaklaşım, bunlar siyasi parti görünümünde olabilir. Rejim krizi üretirler. Türkiye'nin kendi rejimiyle bir problemi yoktur

Laiklik adı altında kullanılan vesayet girişimleri geçtiğimiz dönemlerde sona ermiştir.

Erdoğan, yeni yıl mesajında 254 hizmet kalemiyle ilgili açıklama yaptı. TOGG'un yakında yollarda görünecek olmasından, bulunan doğal gaz ve petrol rezervleri, EYT düzenlemesine kadar pek çok konuda güçlü adımlar atıldı. Büyük eserlerle Türkiye Yüzyılı'na damga vurmaya devam ediyoruz.

Karşı karşıya kaldığımız en büyük problemlerinden birisi dünyada Rusya-Ukrayna savaşıyla ortaya çıkan tablo. Türkiye masada müzakere etmek isteyenler için güvenilir bir ortaktır. Türkiye küresel düzeyde bir aktördür. Sorunların diplomasiyle çözülmesi gerektiğini vurguluyoruz.

"ÖNÜMÜZDE UZUN BİR SOĞUK SAVAŞ VAR"

Önümüzde uzun bir soğuk savaşın belirdiğini söyleyebiliriz.

Ukrayna'da kalıcı bir ateşkes ufukta görünmüyor. AB diplomasisi bu süreçte çok etkisiz kaldı. Bir performans ortaya koyamadılar. Barışı mümkün kılabilecek yegane performans Türkiye'den geldi. Türkiye'nin masada olmadığı Ukrayna-Rusya savaşı sadece zihin performansı olarak kalır.

Diyarbakır Anneleri, 2022'de en büyük vicdan nöbetine imza atmıştır. Teröre karşı insan hakları temelinde yapılmış dünyadaki en önemli eylemlerden biridir. Onlara destek vermeyenler utansın.

Bu terörle mücadele verilmeseydi ne olurdu? Bugün Türkiye kendi şehirlerinde terör örgütünün can aldığı, saldırılar düzenlediği bir tabloyla karşı karşıya kalırdı. Sınırımızın hemen dibinde PKK, YPG terör yapıları devlet kurmuş olurdu.