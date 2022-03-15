AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik canlı yayında dünyay duyurdu: En büyük katkıyı Türkiye yapacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Partili vekillerle buluştu. Bulışma sonrası AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklamalarda bulundu.

Ömer Çelik'in açıklamalarından satır başları:

Dün kutladığımız Tıp Bayramı dolayısı ile sağlık çalışanlarımıza şükranlarımızı sunuyoruz. Pandemi dönemin sağlık çalışanlarımızın fedakarlığı dolayısı ile örnek bir tablo ortaya çıktı.

Sağlık çalışanlarına cumhurbaşkanımızın müjdeleri oldu. Sayın Cumhurbaşkanımız sağlıkta şiddetle ilgili önemli açıklamalar yaptı. Şiddet ve mali düzenlemelerle ilgili açıklamalar ve bunların emeklilere de yansıması son derece önemlidir.

Ukrayna savaşında birtakım değerlerin ne kadar kırılgan olduğu görüldü. Demokrasinin zedelenmesinde sadece belli devletlerin buna karşı çıkmasının ne kadar tehlikeli olduğu ortaya çıkmıştır. Bir kere daha görüldü ki dünyada herkes güvende değilse hiç kimse güvende değildir.

Kırım işgal edildiğinde küresel bir dayanışma olsaydı bugün Ukrayna’daki tablo olmayacaktı. Kuşkusuz Ukrayna’dan ayrılan insanlara kapıların açılmasını takdirle karşılıyoruz. Başka bir renkten insanlar ölümler kaçtığı zaman neden Akdeniz’in sularında ölüme terkediliyor, bunun üzerinde durmak gerekiyor.

Şunun unutulmaması gerekiyor Türkiye tarih boyunca güçlü bir Avrupa devleti olmuştur. Bu ancak kriz zamanlarında ortaya çıkıyor. Macron hiç haddi olmamasına rağmen NATO’nun varlığını sorguluyordu. Bugün NATO’nun doğu kanadını güçlendirmeliyiz diyor. Güvenlik krizi olduğunda Türkiye'yi hatırlıyorlar.

Şunun unutulmaması gerekiyor Türkiye tarih boyunca güçlü bir Avrupa devleti olmuştur. Bu ancak kriz zamanlarında ortaya çıkıyor. Macron hiç haddi olmamasına rağmen NATO’nun varlığını sorguluyordu. Bugün NATO’nun doğu kanadını güçlendirmeliyiz diyor. NATO'nun varlığını sorgulayan Macron gerçekle yüzleşti. Güvenlik krizi olduğunda Türkiye'yi hatırlıyorlar.

Kurulması gereken diplomasi masasını Türkiye kurdu. Türkiye bölge ve dünya gücü olarak kriz zamanlarında herkesin güvenebileceği bir ülke olduğu ortaya çıkmıştır.

Barış umudu varsa en büyük katkıyı Türkiye yapacak. Montrö hassasiyeti herkes tarafından takdir görmektedir.

Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in ziyareti önemli bir ziyarettir. Ortaya çıkan gerilimi azaltmak için önemli bir fırsat doğmuştur. Diplomasi ve hakkaniyetle sorunların çözülmesi için bunun bir başlangıç olmasını diliyoruz.