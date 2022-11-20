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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: “Ülkemize göz dikenler en ağır bedelleri ödeyecekler”

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, “Teröre nerede olursa olsun bedel ödetmeye devam ediyoruz. Pençe Kılıç Hava Harekâtı ile bir kere daha gösteriyoruz; ülkemize göz dikenler en ağır bedelleri ödeyecekler” dedi.

20.11.2022 - 09:15 | | İHA
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: “Ülkemize göz dikenler en ağır bedelleri ödeyecekler”

Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyindeki terör üslerine yönelik ‘Pençe-Kılıç Hava Harekatı’ yapıldı.

Harekatla ilgili sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, “Teröre nerede olursa olsun bedel ödetmeye devam ediyoruz. Pençe Kılıç Hava Harekâtı ile bir kere daha gösteriyoruz; ülkemize göz dikenler en ağır bedelleri ödeyecekler. Cumhurbaşkanımızın “bir gece ansızın gelebiliriz” sözü kesin kararlılığımızın ifadesidir. Çok geniş çaplı ve yüksek kabiliyetle icra edilen bu harekat Türk Silahlı Kuvvetleri’nin ülkemize göz dikenlere her hal ve şart altında cevap vereceğini tüm dünyaya gösteriyor" ifadelerini kullandı.

Terörün insanlığın düşmanı olduğunu belirten Çelik, "Türkiye bu insanlık düşmanlarına karşı hangi etiketlere sahip olurlarsa olsunlar en etkili mücadeleyi veren ülkedir. Hangi gücün himayesine girerlerse girsinler tüm terör örgütlerini bertaraf edecek güce sahibiz” dedi.

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