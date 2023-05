AK Parti sözcüsü Ömer Çelik: Sayım şeffaflıkla ilerliyor

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamasından öne çıkanlar şöyle:

Milletimizin her bir ferdine şükranlarımızı sunuyoruz. Demokratik mücadelenin nasıl verileceğini dünyaya bir kez daha göstermiş olduk. Türkiye'nin sandık yoluyla irade belirlemesi bütün dünyada önemli bir yere sahip olduğunu gösterdi. Milletimizin sabah erken saatlerden itibaren sandıklara gitmesi ve hayırlı olsun diyerek oy kullanması hepimiz için kıvançtır.

Oy verme işleminin sona ermesiyle sayımlar devam ediyor. Bütün görevliler ve vatandaşlarımız süreci takip ediyor. Oy sayma süreci şeffaf bir şekilde devam ediyor. TV'lerde yayın başlamışken birçok yorumcu verileri yorumlamaya çalıştı. Bir kısmı da açılan sandık sayısının yeterli düzeye ulaşmadığını söyleyerek daha sonra açıklayacaklarını belirttiler.

"BU TELAŞ NEDİR?"

Sonuçları beklerken siyasi partiler kendi kanallarından bilgilendirmeler yapıyorlar. Anı şekilde AA da bu bilgilendirme de ANKA da bilgilendirme yapıyor. Fakat daha sonuçlar kesinleşmeden hatta, sonuçların üzerinde kati yorumlar yapılması konusunda bir sonuç ortaya çıkmamışken karşı ittifakın sözcüsü, belediye başkanları TV'lere çıkarak AA'nın verileri çarpıttığını söylediler. AA bu verileri gerçek kişiler üzerinden alıyor. Verilerini bir siyasi partinin beğenip beğenmemesi önemli değil. Bu telaş nedir?



"BU DİKTATÖRCE BİR YAKLAŞIMDIR"

Haftalardır "sokağa çıkmayın" gibi devletin baş edemeyeceği bir provokasyon yayıyorlar. Seçim sonucu ne olursa olsun biz de saygı geleneği var. Ama bu sonuçları darbelerle engelleme geleneği sizde var. Bugün bu sonucun doğru olduğu tablo ortaya çıktı. İki belediye başkanı Türk demokrasisi adına utanç verici bir açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu 13. Cumhurbaşkanı'dır diye bir açıklama yaptılar. Çıkıp AA'ya saldırıp seçim sonucunu ilan ediyorlar. Bu diktatörce bir yaklaşımdır.



"SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZ AÇIK ARA ÖNDE GİDİYOR"

Ortaya çıkan sonuçlarda Sayın Cumhurbaşkanımız açık ara önde gidiyor. Buna rağmen çıkıp biz bir açıklama yapmıyoruz. Henüz bunlar ortada çokken açıklama yapıp, ondan sonra da AA ve bizleri verileri manipüle etmekle suçluyor. Herkesin önünde gerçekleşmiş ve çok utanç verici bir açıklamadır. Rahat olun. Sonuçta millet oyunu verdi. Birkaç saat sonra veriler açıklanacak. Şimdiden Cumhurbaşkanı şu seçilmiş demek çok sorumsuz bir davranıştır.