AK Parti'de yerel seçim hazırlığı: İlk adaylar pazar, diğerleri 15 Ocak'ta açıklanacak

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklamalarda bulundu. Çelik'in açıklamaları şöyle:

Cumhurbaşkanımızın seçimlere hazırlık mesaisi yoğun şekilde devam ediyor. Adaylarımızın ilk açıklamasını bu pazar günü Haliç Kongre Merkezi'nde açıklayacağız. Adaylarımızın ilk kısmının bir bölümü bu pazar olacak. Büyükşehirler ve şehirleri kapsayacak. Diğer adalay ise 15'inde Ankara'da seçim beyannamemizi açıklarken olacak.

Sayın Bahçeli ve Sayın Cumhurbaşkanımız gerekli ihtiyaç oldukça gerçekleşiyor. İhtiyaç halinde yapılan, verimli görüşmeler gerçekleştirilen temas oluyor.