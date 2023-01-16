AK Parti MYK Erdoğan başkanlığında toplandı

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplandı. Toplantının gündemindeki ilk başlık seçim çalışmaları olacak.

Seçim tarihinin öne çekilip çekilmemesi konusu öncelikli gündem başlıkları arasında. Seçim tarihindeki olası değişikliğe ilişkin değerlendirme yapılacak.

SEÇİM BEYANNAMESİ

Toplantıda, AK Parti'nin seçim beyannamesine yönelik çalışmalar ele alınacak. Şubat ayında tamamlanması beklenen beyannamenin aday tanıtım toplantısında açıklanması bekleniyor.

AK Parti MYK'da ayrıca 7'nci yargı paketi ve başörtüsüne anayasal güvence getirecek teklife ilişkin Meclis takvimi de görüşülecek.

TOPLANTI SONRASI BASIN AÇIKLAMASI

MYK'nın ardından AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, toplantının gündemi ile ilgili basın toplantısı düzenleyecek.