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AK Parti MKYK toplantısı başladı

AK Parti MKYK toplantısı Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında başladı.

19.06.2023 - 15:57 |
AK Parti MKYK toplantısı başladı

AK Parti Genel Merkezi'ndeki MKYK toplantısı saat 15.40'da başladı. Seçimlerin ardından ilk kez yapılan toplantıda 14 ve 28 Mayıs'ta alınan Seçim Sonuçları değerlendirilecek, kongre ve yerel seçim hazırlıkları ele alınacak. Bu kapsamda, Seçim İşleri ile Mali ve İdari İşler Başkanlığı'nın sunum yapması bekleniyor.

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Meclis çalışmalarının da gözden geçirileceği toplantıda, bir diğer gündem maddesi yeni anayasa çalışmaları olacak.

Ayrıca ekonomideki gelişmeler değerlendirilecek.

Toplantının ardından Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklama yapacak.

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