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AK Parti Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Memduh Büyükkılıç kimdir? Memduh Büyükkılıç kaç yaşında, ne iş yapıyor?

AK Parti Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Memduh Büyükkılıç olarak son dakika açıklandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kayseri adayı olarak Memdur Büyükkılıç'ı duyurdu. AK Parti Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Memduh Büyükkılıç kimdir, nereli, kaç yaşında?"

18.01.2024 - 15:31 |
AK Parti Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Memduh Büyükkılıç kimdir? Memduh Büyükkılıç kaç yaşında, ne iş yapıyor?

31 Mart 2024 Yerel Seçimleri'nde AK Parti Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan adayı Memduh Büyükkılıç oldu. Peki, Memduh Büyükkılıç kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte, biyografisi ve kariyeri...

MEMDUH BÜYÜKKILIÇ KİMDİR?

25 Ekim 1953 tarihinde Kayseri/Develi'de (Şıhlı) doğdu. Kayseri İmam Hatip Okulu ve Bornova Suphi Koyuncuoğlu Lisesi'nden mezun oldu. Yükseköğrenimini Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde tamamladı. Nöroloji dalında uzmanlığını aldı. Niğde Devlet Hastanesi ve Kayseri SSK Hastanesi'nde uzman hekim olarak görev yaptı.

1995 yılında yapılan genel seçimlerde 20. Dönem Kayseri Milletvekili seçildi. AK Parti'den Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı olarak seçilen Büyükkılıç, evli ve üç çocuk babasıdır.

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