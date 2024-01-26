AK Parti İBB Başkan Adayı Murat Kurum'dan CNN Türk'te önemli açıklamalar

AK Parti İBB Başkan Adayı Murat Kurum CNN TÜRK'te projelerini anlatıyor. Trafik sorunundan yeni ulaşım ağlarına, altyapıdan kentsel dönüşüme, şehircilik anlayışından sosyal projelere nasıl bir İstanbul vadediyor? Ahmet Hakan ve Fulya Öztürk soruyor; AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum yanıtlıyor. Kurum'un açıklamaları özetle şöyle: Sokaktayız, milletimizin yanındayız. Aylardır bu ziyaretleri yapıyoruz. İstanbullular belediyeden ne gibi hizmetler bekliyor, bunları dinliyoruz. Gittiğimiz her yerde de büyük bir coşku ile karşılanıyoruz.

Murat Kurum’un açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Bizi izleyen seyircilerimize sevgilerimizi saygılarımızı iletiyoruz. Sokaktayız. Milletimizin yanındayız. Pazara, esnafımıza gidiyoruz. Aylardır ziyaretlerimizi yapıyoruz.

İstanbullular büyükşehirden neler bekliyor? Onları dinliyoruz. Gittiğimiz her yerde büyük bir sevgiyle coşkuyla karşılanıyoruz. Herkes şunu söylüyor 'İstanbul'da değişim vakti gelmiştir'. 16 gündür on binlerce İstanbullu ile bir araya geldim sert bir tepki almadım. 5 sene endişe içerisinde yaşamaktan yorulmuştur. Bu nedenle büyük bir coşkuyla 31 Mart'a hazırlanıyorlar. '31 Mart'ta artık liyakatlı işinde ehil bir yönetim istiyoruz bakışı' görüyoruz.

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"31 MART AKŞAMI İSTANBULLULARIN KARDEŞİ OLMAYA TALİBİZ"

Ben bunu hep söylüyorum. Biz 31 Mart akşamı İstanbulluların başkanı olmaya değil İstanbulların kardeşi olmaya talibiz. Ben her görevde de böyle çalıştım. Bir evin evladı, kardeşi, Muradı olmak istiyorum.

EKREM İMAMOĞLU'NUN AÇIKLAMALARINA YANIT

İstanbulluların gündeminde olmayan konularla ilgilenmeyeceğiz diyoruz. Polemiklerin içerisinde olmayacağız diyoruz. Bu tutumu hep sergileyeceğiz. Şimdi İstanbul sadece İstanbul kampanyamızın adı. Sadece İstanbul'a odaklanacağız diyoruz. Bu anlayışı her yerde sergileyeceğiz. Biz yarı zamanlı belediyecilik yapanın bizi takdir etmesini beklemiyoruz. Bizi milletimiz takdir edecektir. Bu projelerden faydalanabilir miyiz diyorlar? 31 Martta devri aldığımızda tüm İstanbullular faydalanacak. Mevcut yönetim de faydalanacak. Her şey ortada. Yaşanan çile karmaşa ortada. Biz sadece İstanbulluların meselelerine odaklanacağız.

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"ODAKLANMAMIZ GEREKEN İSTANBULLULARIN SORUNLARI"

Atışma beklemeyin. Bu tutum içerisinde olmayacağız. İstanbullunun beklediği, sorunlara çözüm bulunması. İstanbullu metro ile ne kadar sürede evime giderim diye düşünüyor. Gençler gelecekle ilgili 'o altyapıyı bize kim hazırlar' ile ilgileniyor. Hep kendisi polemik peşinde. İstanbullular mevcut kaynaklarla en iyi yönetimin yapılmasını bekliyor. Bizden hizmetleri yapmamızı bekliyor. Bizim odaklanmamız gereken İstanbulluların sorunlarıdır. Biz bunun için uğraşacağız.

RAYLI SİSTEMLERİ 5 YILDA 2 KATINA ÇIKARACAĞIZ"

İstanbullunun trafikte geçirdiği süre 64 dakika. Biz bunu 39 dakikaya düşüreceğiz. Bunların hepsi, bilimsel verilere dayalı bir şekilde bilim insanlarıyla çalışıldı. 3 ayda 180 bin konut deprem bölgesinde yapıldı. İsterseniz yaparsınız. Dertli iseniz yaparsınız. Biz bilim insanlarıyla bu çalışmaları aylardır yapıyoruz. Geleceği öngörerek yatırım yapmak zorundasınız. Metro çalışmalarına hafriyat dökerek bunu yapamazsınız. Yüzde 72 olan karayolunu azaltıp toplu ulaşım miktarını artırmalıyız. Ulaşım eğilimine baktığınızda Deniz yolu yüzde 2 seviyesinde, raylı sistem yüzde 26 karayolu 72. 2029 hedefimiz; yüzde 60 karayoluna düşürmek, raylı sistemi yüzde 37'ye çıkarmak deniz yolunu ise yüzde 3'e çıkarmak. 2034'te ise deniz yolunu iki katın çıkarmak ve raylı sistemi yüzde 48'e çıkarmak. Raylı sistemleri ilk 5 yılda 2 katına çıkaracağız. 2034'te 1004 km'ye çıkaracağız. Bunu yapabilmeniz için liyakatlı kadronuz olması lazım. Biz 79 bin personelle vermişiz, bu sayı 93 bin çıkmış. 53 bin kişi işe girmiş çıkmış. Bu insanların hepsi kötü mü? Siz bu insanları işten çıkarıyorsunuz.

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