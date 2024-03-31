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AK Parti hangi illerde kazandı? AK Parti’nin kazandığı iller haritası 2024 (AK Parti'nin kazandığı belediyeler)

AK Parti hangi belediyeleri kazandı? sorusunun yanıtı sorgulanmaya başlandı. 31 Mart 2024 Pazar günü yaklaşık 61 milyon seçmen sandık başına geçti. Yerel seçimlerde seçmen, 81 il, 973 ilçe, 390 belde belediye başkanı ile 50 bin 336 muhtarı belirledi. Sandıklar 17.00’da kapanıp, oy sayım işlemleri başladı. Kesin olmayan sonuçlara göre 2024 yerel seçim sonuçları ile AK Parti'nin kazandığı büyükşehir, il, ilçe belediyeleri için aramalar yoğunlaştı. Peki, AK Parti hangi illerde kazandı? İşte kesin olmayan sonuçlara göre AK Parti’nin kazandığı iller haritası 2024

31.03.2024 - 19:56 |
AK Parti hangi illerde kazandı? AK Parti’nin kazandığı iller haritası 2024 (AK Parti'nin kazandığı belediyeler)

AK Parti’nin kazandığı iller haritası 2024 için araştırmalar hızlandı. AK Parti hangi belediyeleri kazandı? 2024 yerel seçim sonuçları AK Parti'nin kazandığı büyükşehir, il, ilçe belediyeleri hangileri merak ediliyor. Yerel seçimlerde seçmen, 81 il, 973 ilçe, 390 belde belediye başkanı ile 50 bin 336 muhtar belirleyecek. 

AK Parti hangi illerde kazandı?

AK Parti hangi illerde kazandı AK Parti’nin kazandığı iller haritası 2024 (AK Partinin kazandığı belediyeler)

 AK PARTİ'NİN KAZANDIĞI İLLER

 

 

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