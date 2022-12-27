AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, CNN TÜRK'te soruları yanıtladı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, CNN Türk yayınında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Karadeniz'deki yeni gaz keşfiyle ilgili konuşan Hamza Dağ, "Ekonomimiz için dışa bağımlılığımızı azaltmamız lazım, şu an tam zamanındayız. Böyle bir dönemde enerji sorununu çözmemiz büyük bir önem gösteriyor. Bakanlık hızlı bir çalışma yapıyor. Mart sonuna kadar daha inşallah evlerimize gelecek. Bunun fiyat yansımaları da olacak." dedi.

İMAMOĞLU GÖREVDEN ALINABİLİR Mİ?

İBB'deki tartışmalarla ilişkin konuşan Dağ, "Çökmeden kast ettikleri şey İBB yönetiminin el değiştirmesi. Zaten İBB Başkanları cumhurbaşkanı adayı olmak için her yolu deniyor. Burada muhalefetin arka plandaki düşüncesindeki olan hususun ön plana çıkamas.. Neredeyse sağır sultan duydu, başkanlarının böyle bir niyeti var. Karar üzerinden bir mağduriyet oluşturmak isteniyor.

"BUNLAR DEDİKODU"

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu kararı öncesi AK Parti'de bir toplantı yapıldığı iddiasına yanıt veren Dağ, "Bunlar dedikodu. Bunlarla harcayacak zamanımız yok." ifadelerini kullandı.

"BÜTÜN İLLER İÇİN OTURALIM KONUŞALIM"

CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun İstanbul ve Yalova seçimlerinin yenileme çağrısına yanıt veren Hamza Dağ, "İstanbul ve Yalova'da erken seçimleri öne alalım gibi bir söz. Yerel seçimlerin öne alınması anayasa değişikliğiyle olur. Belediye başkanları 5 yıl için seçildi. 2024 31 Mart'ında yerel seçimleri yapılacak. Muhalefetin önerisi varsa bütün illeri konuşalım. Siyasi olarak bir mantığı yok. Kılıçdaroğlu bir espri yapmış, bir realitesi yok. Siyaseten konuşulacak bir konu değil." şeklinde konuştu.

AKŞENER - KILIÇDAROĞLU GÖRÜŞMESİ

Saraçhane tartışması sonrası Ankara'da bir araya gelecek olan Kılıçdaroğlu-Akşener zirvesiyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Dağ, "Bu bence adayla ilgili bir görüşmeden ziyade iplerin gerilmesiyle ilgili... Yaşananlar sonrası yüz yüze bakmaları manidar. Bunu kamuoyuna havale ediyoruz. Bizim miletimiz kavgalı eve teveccü göstermez." dedi.

SEÇİM TARİHİ ÖNE ÇEKİLECEK Mİ?

Seçim tarihinin öne alınacağı yönündeki tartışmaları değerlendiren Dağ, "Şu anda seçim tarihinin öne alınmasıyla ilgili hiçbir platformda bir karar almış değil, müzakere süreci olmuş değil. Haziran ayının milletimiz açısından tatile gelmesi vs. süreci takip ediyoruz. Önümüzdeki süreçte müzakere durumumuz olur. " şeklinde konuştu.

"EMEKLİ AYLIĞINA REFAH PAYI GELEBİLİR"

Memur ve emekli maaşına zam ile ilgili soruyu yanıtlayan Hamza Dağ, "Enflasyona milletimizi ezdirmeyeceğiz diye çok net ifade ettik. (En düşük emekli aylığı) Daha önceki artışlarda da seyyanen bir artış yapıldı. En düşük emekli aylığına refah payı gelebilir. Burada bir emekli aylığı bağlarken ödemiş olunan prime göre oluyor. Çalışma Bakanlığımız süreci yürütüyor." dedi.

EYT ÇALIŞMALARI: HİÇ KİMSENİN DIŞARIDA KALMAYACAĞI BİR ÇALIŞMA

EYT ile ilgili konuşan Dağ, "Çok ince ayrıntısına kadar çalışılması gereken bir konu. Hiç kimsenin dışarıda kaldım demeyeceği bir çalışma. Bakanlık tüm detaylarıyla bir çalışma yoluna gidiyor. Milletimizin maksimum memnuniyetini oluşturacak bir çalışma olacak. Yaş kriteri konusunda şu oldu bu oldu diyecek durumda değilim." ifadelerini kullandı.