AK Parti Bursa Adayı Alinur Aktaş projelerini açıklıyor

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 'İşimiz Gücümüz Bursa' lansman organizasyonunda projelerini açıklıyor.

Alinur Aktaş'ın açıklamalarından satır başları şöyle: Projelerimizi 6 başlıkta açıklayacağız. İlk projemiz Ulaşan Bursa. Mevcut'ta Kestel'den başlayıp Acemler'e kadar gelen şehrimizde 57 km'lik raylı sistem var. Hattın kapasitesini yüzde 60 artırdık. Yine geçtiğimiz dönemde 9 km tramway hattını hizmete alarak İstanbul caddesini raylı sistem ile buluşturduk. Şehir Hastanesi'nin ilk hattını işleme alıyoruz. Diğer uzatma hattımız da Üniversite-Görükle hattımız. 2035 yılı Çalı-Demirtaş metro çalışmamıza bekliyoruz.

Tüm bu çalışmalarımızla birlikte toplam ray hattımızı 89 kilometreye ulaştıracağız. Gelişen metro hatlarımızda kullanılmak üzere 68 hizmet aracını kentimize kazandırıyoruz. 500 yeni otobüs kazandıracağız. Elektrikli otobüs dönüşümünü de güçlü bir şekilde başlatacağız. Nitelikli bir toplu taşıma hizmetini kentimize kazandıracağız.

Yol ve kavşak çalışmaları da hayati öneme sahip. Yıllardır konuşulanı gerçekleştirme zamanı. İki yeni koridor oluşturuyoruz. Kuzey koridorundan başlayalım. Araçlar Gürsu kavşağını girmeden İstanbul Caddesi'ne ulaşacak.

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