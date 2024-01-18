GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
HaberlerGündem Haberleri AK Parti adayları 2024 listesi | AK Parti ilçe belediye başkan adayları 2024 ne zaman açıklanacak, AK Parti ilçe adayları belli oldu mu?
ABONE OL

AK Parti adayları 2024 listesi | AK Parti ilçe belediye başkan adayları 2024 ne zaman açıklanacak, AK Parti ilçe adayları belli oldu mu?

AK Parti belediye başkan adayları belli oldu mu, AK Parti ilçe belediye başkan adayları açıklandı mı? AK Parti’den ikinci aday tanıtım toplantısı bugün gerçekleşti. İlk aday tanıtım toplantısında İstanbul dahil toplamda 26 ilin başkan adayları belli olmuştu. Bugün yapılan toplantıda da 17'si büyükşehir olmak üzere 48 belediye başkan adayı Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklandı. İşte AK Parti belediye başkan adayları listesi 2024…

18.01.2024 - 17:20 |
AK Parti adayları 2024 listesi | AK Parti ilçe belediye başkan adayları 2024 ne zaman açıklanacak, AK Parti ilçe adayları belli oldu mu?

GÜNCEL HABERLER

Gol düellosunu Sivasspor kazandı, son 16'ya kaldı

Gol düellosunu Sivasspor kazandı, son 16'ya kaldı

Marmara lapa lapa kara teslim olacak! İstanbul için gün ve saat verildi, mevsim tamamen kışa dönüyor, zemheri soğukları geliyor, donacağız

Marmara lapa lapa kara teslim olacak! İstanbul için gün ve saat verildi, mevsim tamamen kışa dönüyor, zemheri soğukları geliyor, donacağız

AK Parti'nin 48 ildeki belediye başkan adayları belli oldu

AK Parti'nin 48 ildeki belediye başkan adayları belli oldu