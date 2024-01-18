AK Parti adayları 2024 listesi | AK Parti ilçe belediye başkan adayları 2024 ne zaman açıklanacak, AK Parti ilçe adayları belli oldu mu?
AK Parti belediye başkan adayları belli oldu mu, AK Parti ilçe belediye başkan adayları açıklandı mı? AK Parti’den ikinci aday tanıtım toplantısı bugün gerçekleşti. İlk aday tanıtım toplantısında İstanbul dahil toplamda 26 ilin başkan adayları belli olmuştu. Bugün yapılan toplantıda da 17'si büyükşehir olmak üzere 48 belediye başkan adayı Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklandı. İşte AK Parti belediye başkan adayları listesi 2024…
18.01.2024 - 17:20 |