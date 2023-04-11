Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gümbür gümbür 14 Mayıs’a ilerliyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

14 Mayıs’ta sandıkları patlatmaya var mıyız? Kapı kapı dolaşmaya var mıyız? 14 Mayıs’ta Allah’ın izniyle sandıkları patlatacak yeni dönemin de müjdelerini vereceğiz. Ankara Kapalı Spor Salonu’nun içerisi tıklım tıklım dolu. Şimdi de süratle inşallah beyannamemizi açıklamak suretiyle yola devam edelim.

Gerek ana kademe gerek kadın kolları, gerek gençler olarak gümbür gümbür 14 Mayıs’a ilerliyoruz. Rabbim yar ve yardımcınız olsun.