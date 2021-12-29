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GündemAile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda koruma altındaki 685 gencin ataması yapılacak
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda koruma altındaki 685 gencin ataması yapılacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, bağlı kuruluşlarda koruma ve bakım altında bulunan 985 gencin, noter huzurunda gerçekleştirilecek törenle kamu kurum ve kuruluşlarındaki kadrolara atanacağını duyurdu.

29.12.2021 - 21:29 |
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda koruma altındaki 685 gencin ataması yapılacak

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Atamalar, 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu kapsamında gençlerin eğitim durumuna uygun kadrolara yapılacak. 2828 sayılı Kanun uyarınca, devlet korumasında yetişmiş gençlerin kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam hakkı bulunuyor. Bu kapsamda yılda üç kez atama yapılıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının gençlere desteği kamu kurum ve kuruluşlarına yerleştirdikten sonra da devam ediyor. İşe yerleştirilen gençlere Bakım Sonrası Rehberlik İzleme ve Değerlendirme Birimlerindeki personel tarafından yaşadıkları sorunların çözümü için destek sağlanarak, ihtiyaç duydukları konularda rehberlik yapılıyor" denildi.

Açıklamada ayrıca, bugüne kadar devlet korumasında yetişmiş toplam 56 bin 726 kişinin kamu kurum ve kuruluşlarında istihdamının sağlandığı kaydedildi.

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