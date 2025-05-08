Ahmet Minguzzi cinayeti soruşturmasında yeni gelişme: 2 şüpheli ceza hakimliğine sevk edildi

Ahmet Minguzzi cinayetinde gözaltına alınan M.A.D. (17) ve A.Ö.'nün (14) savcılıktaki ifadeleri tamamlandı. 2 şüpheli, İstanbul Anadolu Başsavcılığı tarafından "tasarlayarak kasten öldürmeye yardım etme" suçundan tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Savcılığın hakimliğe gönderdiği sevk yazısında, "suça sürüklenen çocuk M.A.D. ile A.Ö.'nün daha önce dava açılan diğer 2 suça sürüklenen çocuk ile başından beri birlikte hareket ettikleri, B.B.'nin ilk fiziki olarak maktule müdahalesinde yanında bulunarak cesaretlendirici davranış gösterdikleri, maktulün direncini kırdıkları, orada bulunan tarafların ayırmalarından sonra B.B.'nin suça sürüklenen çocuklara parmağı ile yön gösterip saldırdığı ve birlikte hareket etmelerini sağladığı, diğer eylemi gerçekleştiren M.A.D. ve A.Ö.'nün müdahaleye hazır destek mahiyetinde beklediklerinin anlaşıldığı, B.B.'nin tezgahtan bıçak olduğu değerlendirilen cismi aldığında M.A.D.'nin yanında durduğu ve perdeleme yaptığı, olay sırasında kaçıp bir süre sonra durakta bekleyip kritik yaptıkları ve birlikte kaçmaları hususları değerlendirildiğinde maktulün sonuçlandırılan olayda her iki suça sürüklenen çocukla suç isleme kararını kuvvetlendirmek ve suçun işlenmesi öncesinde suç işleme kararını kuvvetlendirmek ve suçun işlenmesinden önce, işlenmesi sırasında, ayrıca olay yerinden güvenli şekilde kaçmalarında eylemin icrasını kuvvetlendirmek suretiyle atılı suçu işledikleri" ifadeleri yer aldı.

Haberin Devamı

2 çocuğun "tasarlayarak kasten öldürmeye yardım etme" suçundan tutuklanması talep edildi.