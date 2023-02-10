Siber SuÃ§larla MÃ¼cadele Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekipleri, bir ÅŸÃ¼phelinin sosyal medya hesabÄ±nda AHBAP Platformu'nun adÄ±nÄ± kullanarak, "Depremzedeler iÃ§in yardÄ±mlarÄ±nÄ±zÄ± yapabilirsiniz" ÅŸeklinde paylaÅŸÄ±m yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirledi.

SÃ¶z konusu sosyal medya hesabÄ±nda, yardÄ±m kuruluÅŸu AHBAP'Ä±n deprem yardÄ±mÄ± iÃ§in kullanÄ±lan kripto para cÃ¼zdanÄ± olduÄŸu iddiasÄ±yla cÃ¼zdan adresi paylaÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ±, ancak cÃ¼zdan adresinin kendisine ait olduÄŸu ve dolandÄ±rÄ±cÄ±lÄ±k amaÃ§lÄ± olarak paylaÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ± tespit edildi.

YapÄ±lan araÅŸtÄ±rmalar sonucu cÃ¼zdan adresinin sahibi olduÄŸu belirlenen M.C. polis tarafÄ±ndan yakalandÄ±. ÅžÃ¼phelinin paylaÅŸÄ±m yaptÄ±ÄŸÄ± cep telefonuna el konuldu. M.C. emniyetteki iÅŸlemlerinin tamamlanmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan adliyeye sevk edilecek.