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Ağrı’da tanker yolcu otobüsüyle çarpıştı, kaza sonrası yangın çıktı

Ağrı’nın Tutak ilçesinde freni patlayan yolcu otobüsü, karşı şeritten gelen 2 kamyonla çarpıştı. Kazada ilk belirlemelere göre 7 kişi hayatını kaybederken, 8 kişi yaralandı.

07.11.2022 - 14:47 | | İHA
Ağrı’da tanker yolcu otobüsüyle çarpıştı, kaza sonrası yangın çıktı

Ağrı’da 34 EG 1164 plakalı Van Yolu yolcu otobüsünün, Patnos istikametinden Tutak istikametine rampa aşağı seyir halindeyken freni patladı. Freni patlayan yolcu otobüsü, karşı şeritten gelen 2 kamyona süratli bir şekilde çarptı.

Ağrı’da tanker yolcu otobüsüyle çarpıştı, kaza sonrası yangın çıktı

Çarpışmanın etkisiyle yolcu otobüsü ve 2 kamyon alev aldı.

Ağrı’da tanker yolcu otobüsüyle çarpıştı, kaza sonrası yangın çıktı

İlk değerlendirmelere göre otobüste 18 şahıs olduğu belirlenirken; 8 kişinin yaralandığı, 7 kişinin ise hayatını kaybettiği belirtildi.

Ağrı’da tanker yolcu otobüsüyle çarpıştı, kaza sonrası yangın çıktı

Ağrı’da tanker yolcu otobüsüyle çarpıştı, kaza sonrası yangın çıktı

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