Ağrı, Kars ve Erzurum'da dev operasyon başladı! 790 asker katılıyor...

İçişleri Bakanlığı duyurdu. PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla, Ağrı, Kars ve Erzurum İllerinde “Eren kış-10 (Çemçe - Madur) Şehit J.Yzb. Ferhat Ciftçi” operasyonu başlatıldı. Operasyonda Erzurum Jandarma Bölge Komutanlığının sevk ve idaresinde; Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan (790) personel (70) operasyonel tim görev alıyor.