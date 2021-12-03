Ağrı, Kars ve Erzurum'da dev operasyon başladı! 790 asker katılıyor...
Eren Kış-10 Çemçe -Madur Şehit Jandarma Yüzbaşı Ferhat Çiftçi operasyonu başladı. Operasyonda, jandarma komando, jandarma özel harekat (jöh) ve güvenlik korucu timlerinden oluşan 790 personel görev alıyor.
03.12.2021 - 08:59 |
İçişleri Bakanlığı duyurdu. PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla, Ağrı, Kars ve Erzurum İllerinde “Eren kış-10 (Çemçe - Madur) Şehit J.Yzb. Ferhat Ciftçi” operasyonu başlatıldı. Operasyonda Erzurum Jandarma Bölge Komutanlığının sevk ve idaresinde; Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan (790) personel (70) operasyonel tim görev alıyor.