GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
GündemAğrı, Kars ve Erzurum'da dev operasyon başladı! 790 asker katılıyor...
HaberlerGündem Haberleri Ağrı, Kars ve Erzurum'da dev operasyon başladı! 790 asker katılıyor...
ABONE OL

Ağrı, Kars ve Erzurum'da dev operasyon başladı! 790 asker katılıyor...

Eren Kış-10 Çemçe -Madur Şehit Jandarma Yüzbaşı Ferhat Çiftçi operasyonu başladı. Operasyonda, jandarma komando, jandarma özel harekat (jöh)  ve güvenlik korucu timlerinden oluşan 790 personel görev alıyor.

03.12.2021 - 08:59 |
Ağrı, Kars ve Erzurum'da dev operasyon başladı! 790 asker katılıyor...
Eren Kış-10 Çemçe -Madur Şehit Jandarma Yüzbaşı Ferhat Çiftçi operasyonu başladı
Eren Kış-10 Çemçe -Madur Şehit Jandarma Yüzbaşı Ferhat Çiftçi operasyonu başladı
Eren Kış-10 Çemçe -Madur Şehit Jandarma Yüzbaşı Ferhat Çiftçi operasyonu başladı
Haberin Tüm Fotoğrafları

 İçişleri Bakanlığı duyurdu. PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla, Ağrı, Kars ve Erzurum İllerinde “Eren kış-10 (Çemçe - Madur) Şehit J.Yzb. Ferhat Ciftçi” operasyonu başlatıldı. Operasyonda Erzurum Jandarma Bölge Komutanlığının sevk ve idaresinde; Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan (790) personel (70) operasyonel tim görev alıyor. 

GÜNCEL HABERLER

Kilosu 30 liraydı yüzde 400 zam geldi! Kapıda kuyruk oluyorlar! Kapış kapış gidiyor

Kilosu 30 liraydı yüzde 400 zam geldi! Kapıda kuyruk oluyorlar! Kapış kapış gidiyor

Gökçeada ve Bozcaada'ya bazı feribot seferleri iptal

Gökçeada ve Bozcaada'ya bazı feribot seferleri iptal

Emekli ikramiyelerine ve maaşlara zam! İşte kuruşu kuruşuna yeni maaşları...

Emekli ikramiyelerine ve maaşlara zam! İşte kuruşu kuruşuna yeni maaşları...

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sait Erdal Dinçer kimdir? TÜİK Başkanı kaç yaşında, nereli?

Sait Erdal Dinçer kimdir? TÜİK Başkanı kaç yaşında, nereli?

Sıradaki Haber
Emekli ikramiyelerine ve maaşlara zam! İşte kuruşu kuruşuna yeni maaşları...

Emekli ikramiyelerine ve maaşlara zam! İşte kuruşu kuruşuna yeni maaşları...

Sıradaki Haber
Emekli enflasyon farkı! Emekli maaşı zam oranı ne kadar olacak? Enflasyon rakamlarına göre memur ve emekli maaşı zammı belli oldu mu?

Emekli enflasyon farkı! Emekli maaşı zam oranı ne kadar olacak? Enflasyon rakamlarına göre memur ve emekli maaşı zammı belli oldu mu?

Sıradaki Haber
Omicron varyantı ile ilgili flaş açıklama! Dünyanın kabusu oldu! Hiçbir şeye benzemiyor

Omicron varyantı ile ilgili flaş açıklama! Dünyanın kabusu oldu! Hiçbir şeye benzemiyor

Sıradaki Haber