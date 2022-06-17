Ankara 29'uncuÂ AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi BaÅŸkanÄ± ÅžÃ¼krÃ¼ Ã‡aÄŸlar'Ä±n, bugÃ¼n adliyeye gelmemesi Ã¼zerine mesai arkadaÅŸlarÄ± kendisine telefonla ulaÅŸmaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±. Ã‡aÄŸlar'Ä±n telefonlara yanÄ±t vermemesi Ã¼zerine polise haber verildi.Â Ã‡aÄŸlar, polis ekipleri tarafÄ±ndan evinde Ã¶lÃ¼ bulundu. Ã‡aÄŸlar'Ä±n Ã¶lÃ¼m nedeninin belirlenmesi iÃ§in otopsi yapÄ±lacaÄŸÄ± Ã¶ÄŸrenildi.

BAKAN BOZDAÄž'DAN TAZÄ°YE MESAJI

Ã‡aÄŸlar'Ä±n baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± mahkemede anayasal dÃ¼zene karÅŸÄ± iÅŸlenen suÃ§lar ve FETÃ– davalarÄ± gÃ¶rÃ¼lÃ¼yordu.Â Adalet BakanÄ± Bekir BozdaÄŸ, Ã‡aÄŸlar iÃ§in Twitter hesabÄ±ndan taziye mesajÄ± yayÄ±mladÄ±. Bakan BozdaÄŸ, taziye mesajÄ±nda, "Vefat eden Ankara 29'uncu AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi BaÅŸkanÄ±mÄ±z ÅžÃ¼krÃ¼ Ã‡aÄŸlar'a Allah'tan rahmet, ailesine, yakÄ±nlarÄ±na baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve sabÄ±r dilerim. Rabbim, merhameti ve maÄŸfireti ile muamele eylesin. MekanÄ± cennet, makamÄ± ali olsun inÅŸallah" ifadelerini kaydetti.