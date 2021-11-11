GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
GündemAğabeyini böyle vurdu! İhbar üzerine ekipler sevk edildi
HaberlerGündem Haberleri Ağabeyini böyle vurdu! İhbar üzerine ekipler sevk edildi
ABONE OL

Ağabeyini böyle vurdu! İhbar üzerine ekipler sevk edildi

İstanbul Gaziosmanpaşa'da bir kişinin tartıştığı ağabeyini silahla ateş ederek, yaraladığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

11.11.2021 - 10:25 | | Ahmet YEŞİLMEN - Soner HASIRCIOĞLU/ İSTANBUL, (DHA)
Ağabeyini böyle vurdu! İhbar üzerine ekipler sevk edildi

Olay, dün sabah saatlerinde Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi'nde meydana geldi. İki kardeş Hasan Kuşçu ile İbrahim Kuşçu bilinmeyen nedenle aralarında tartıştı.

Tartışma sırasında İbrahim Kuşçu, silahla iki el ateş ettiği ağabeyi Hasan Kuşçu'yu sağ karın boşluğu ve kalçasından yaraladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralı Hasan Kuşçu'yu ambulansla Başakşehir Çam Sakura Hastanesine kaldırdı. Gaziosmanpaşa Asayiş Büro ekipleri, olayın ardından kaçan İbrahim Kuşçu'yu yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Ağabeyini böyle vurdu! Kameralara yansıdıİstanbul Gaziosmanpaşa'da bir kişinin tartıştığı ağabeyini silahla ateş ederek, yaraladığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, ayaktaki kişinin elindeki tabancayla oturan kişiye ateş ettiği ve tekmelerle saldırdığı görülüyor. Eli silahlı kişinin daha sonra binanın üst katlarına doğru bakarak bir şeyler anlattığı kameraya yansıyor.

KARDEŞİN AĞABEYE SİLAHLI SALDIRISI KAMERADA

Saldırı anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, ayaktaki kişinin elindeki tabancayla oturan kişiye ateş ettiği ve tekmelerle saldırdığı görülüyor. Eli silahlı kişinin daha sonra binanın üst katlarına doğru bakarak bir şeyler anlattığı kameraya yansıyor.

GÜNCEL HABERLER

Savaş çanları çalıyor! İran Devrim Muhafızları bombaladı: Yok ederiz...

Savaş çanları çalıyor! İran Devrim Muhafızları bombaladı: Yok ederiz...

Elazığ, Erzurum ve Rize'de bazı taşınmazlar afetzedelerin barınma ihtiyacı için kamulaştırılacak

Elazığ, Erzurum ve Rize'de bazı taşınmazlar afetzedelerin barınma ihtiyacı için kamulaştırılacak

Bakan Kurum'dan son dakika 'Kanal İstanbul' açıklaması

Bakan Kurum'dan son dakika 'Kanal İstanbul' açıklaması

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Elazığ, Erzurum ve Rize'de bazı taşınmazlar afetzedelerin barınma ihtiyacı için kamulaştırılacak

Elazığ, Erzurum ve Rize'de bazı taşınmazlar afetzedelerin barınma ihtiyacı için kamulaştırılacak

Sıradaki Haber
Bakan Kurum'dan son dakika 'Kanal İstanbul' açıklaması

Bakan Kurum'dan son dakika 'Kanal İstanbul' açıklaması

Sıradaki Haber
Avrupa İlaç Ajansı resmen onayladı! İşte koronavirüse karşı o iki ilaç

Avrupa İlaç Ajansı resmen onayladı! İşte koronavirüse karşı o iki ilaç

Sıradaki Haber
Emeklilikte Yaşa Takılanlar(EYT)'lara kötü haber! Bakanlık resmen açıkladı

Emeklilikte Yaşa Takılanlar(EYT)'lara kötü haber! Bakanlık resmen açıkladı

Sıradaki Haber