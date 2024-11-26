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Afyonkarahisar'da minibüs içerisinde mahsur kalan 15 kişi kurtarıldı

Afyonkarahisar'da kar yağışı nedeniyle minibüs içerisinde mahsur kalan 15 kişi İl Özel İdaresi ve AFAD ekipleri tarafından dondurucu soğuktan kurtarıldı.

26.11.2024 - 10:31 | | İHA
Afyonkarahisar'da minibüs içerisinde mahsur kalan 15 kişi kurtarıldı

Afyonkarahisar Valiliği koordinesinde karla mücadele etkin bir şekilde sürdürülüyor. Bu kapsamda yoğun kar yağışı sebebiyle ulaşım sağlanamayan kırsal alanda mahsur kalan 15 kişi ekipler tarafından kurtarıldı.

Afyonkarahisarda minibüs içerisinde mahsur kalan 15 kişi kurtarıldı

Yol açma çalışmaları sonrası Çay ilçesine bağlı Karamık köyüne ulaşan ekipler, dondurucu soğukta minibüs içinde mahsur kalan 15 kişiyi kurtardı.

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