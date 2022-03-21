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AFAD'ın mobil mutfak TIR'ı Ukrayna'ya ulaştı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca (AFAD), Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan savaş sonrası Ukrayna'ya yardım amaçlı gönderilen mobil mutfak TIR'ı Ukrayna'ya ulaştı.

21.03.2022 - 00:57 | | DHA
AFAD'ın mobil mutfak TIR'ı Ukrayna'ya ulaştı

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri harekatı sonrası bölgeye yardım amaçlı malzeme gönderilen AFAD'ın mobil mutfak TIR'ı, Lviv Veterinerlik Fakültesi Barınma Merkezi önünde faaliyetlerine başladı. AFAD'dan yapılan açıklamada "Ülkemizin yardım elini Ukrayna halkına ulaştıran mobil mutfak TIR'ımız, Lviv'de sıcak yemek dağıtımına başladı" denildi.

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