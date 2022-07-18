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AFAD'dan Marmara'nın güneyi ve Kuzey Ege'nin kıyı kesimi için 'fırtına' uyarısı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nca (AFAD), Marmaranın güneyi ile Kuzey Egenin kıyı kesimi için fırtına uyarısı yapıldı.

18.07.2022 - 01:00 |
AFAD'dan Marmara'nın güneyi ve Kuzey Ege'nin kıyı kesimi için 'fırtına' uyarısı

AFAD'dan yapılan açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre, pazartesi sabah saatlerinden itibaren, Marmara'nın güneyi ile Kuzey Ege'nin kıyı kesiminde fırtına bekleniyor. Ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olun" denildi.

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