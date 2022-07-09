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AFAD'dan İstanbul için şiddetli yağış uyarısı! SMS ile bilgilendirdi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İstanbul'da yaşayan vatandaşlara akşam saatlerinde SMS ile sağanak yağış uyarısında bulundu.

09.07.2022 - 23:10 |
AFAD'dan İstanbul için şiddetli yağış uyarısı! SMS ile bilgilendirdi

İstanbul'da yaşayan vatandaşlar akşam saatlerinde gelen kısa mesajla şaşırdı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İstanbul'da yaşayan vatandaşlara akşam saatlerinde SMS ile sağanak yağış uyarısında bulunarak, 'Dere yatakları ve riskli alanlardan uzak durulmalı' dedi.

İşte AFAD tarafından gönderilen SMS uyarısı:

İlinizde yarından itibaren şiddetli yağış beklendiğinden, dere yatakları ve riskli alanlardan uzak durulmalı, acil durumlarda 112 aranmalıdır.

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