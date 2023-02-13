AFAD'dan deprem bölgesi için 'Sıkça sorulan sorular' başlıklı paylaşım

AFAD, 6 Şubat'ta 04.17'de Kahramanmaraş Pazarcık’ta 7.7 büyüklüğünde deprem olduğunu duyurdu. Aynı gün Elbistan'da da saat 13.24'te 7.6 büyüklüğünde ikinci bir büyük deprem daha meydana geldi. Deprem, 10 ilde birden şiddetli şekilde hissedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, deprem bölgesinde 'Sıkça sorulan sorular' başlığı altında merak edilenleri yanıtladı. AFAD'dan yapılan paylaşım şöyle;

1 - Deprem bölgelerinden kendi imkanlarıyla veya AFAD koordinasyonunda tahliye olan vatandaşlarımız için herhangi bir hak kaybı söz konusu değildir.

2 - Deprem bölgesindeki tahliye işlemleri AFAD koordinasyonunda Jandarma Genel Komutanlığı iş birliği ile yürütülmektedir. Tahliye Toplanma Alanlarına giden vatandaşlarımız karayolu, demiryolu, denizyolu veya havayolu ile tahliye edilmektedir.

3 - Deprem yaşanan illerden kendi imkânlarıyla veya AFAD aracılığıyla ayrılmak isteyen vatandaşlarımıza, Tahliye Toplanma Alanlarına bildirim yapmaları halinde, yönlendirildikleri ilde barınma imkanı sağlanmaktadır.

4 - AFAD Tahliye Toplanma Alanlarına;Başvuru esnasında afetzedelerin durumunu gösterir bir belge talep edilmemektedir. Başvuru sonrasında AFAD tarafından herhangi bir belge veya kart düzenlenmemektedir.

5 - AFAD Tahliye Toplanma Alanlarına başvuru yapmadan kendi imkanlarıyla ayrılmış olan vatandaşlarımız, gittikleri ilde barınma talep etmeleri durumunda Valiliklere veya Kaymakamlıklara başvurarak konaklama imkanından yararlanabilecektir.

6 - Binanızın hasar durumuna ilişkin bilgileri; http://hasartespit.csb.gov.tr adresinden öğrenebilirsiniz. Hasar tespit çalışmalarından sonra başlayacak olan hak sahipliği işlemleri; e-Devlet üzerinden yapılacaktır.

13.5 MİLYON İNSAN ETKİLENDİ

Depremin etkilendiği 10 ilin toplam nüfusu 13 milyon 421 bin. TÜİK verilerine göre, depremden etkilenen illerin son nüfus sayıları şöyle: Gaziantep 2 milyon 154 bin 51. Hatay 1 milyon 686 bin 43. Adana 2 milyon 274 bin 106. Osmaniye 559 bin 405. Diyarbakır 1 milyon 804 bin 880 bin. Kahramanmaraş 1 milyon 177 bin 436. Malatya 812 bin 580. Adıyaman 635 bin 169, Kilis 147 bin 919. Şanlıurfa 2 milyon 170 bin 110.