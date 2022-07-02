AFAD'dan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, "MuÄŸla, Ä°zmir, Manisa, Bursa, BalÄ±kesir ve Ã‡anakkale illerimizde hafta sonu etkili olacaÄŸÄ± tahmin edilen ÅŸiddetli rÃ¼zgarÄ±n orman yangÄ±nÄ± riskini artÄ±racaÄŸÄ±ndan, vatandaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n orman alanlarÄ±nda piknik, tarla temizliÄŸi ve anÄ±z sebepleriyle kesinlikle ateÅŸ yakmamasÄ±, gÃ¶rÃ¼len ateÅŸ veya dumanÄ± 112'ye bildirmesi Ã¶nem arz etmektedir" denildi.