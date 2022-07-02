AFAD'dan 6 il için 'orman yangÄ±nÄ±' uyarÄ±sÄ±
AFET ve Acil Durum YÃ¶netimi BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±'ncaÂ (AFAD)Â MuÄŸla, Ä°zmir, Manisa, Bursa, BalÄ±kesir ve Ã‡anakkale'de ÅŸiddetli rÃ¼zgarÄ±n etkili olacaÄŸÄ± ve orman yangÄ±nlarÄ±na dikkat edilmesi gerektiÄŸi belirtildi.Â
02.07.2022 - 00:15 | | DHA
AFAD'dan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, "MuÄŸla, Ä°zmir, Manisa, Bursa, BalÄ±kesir ve Ã‡anakkale illerimizde hafta sonu etkili olacaÄŸÄ± tahmin edilen ÅŸiddetli rÃ¼zgarÄ±n orman yangÄ±nÄ± riskini artÄ±racaÄŸÄ±ndan, vatandaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n orman alanlarÄ±nda piknik, tarla temizliÄŸi ve anÄ±z sebepleriyle kesinlikle ateÅŸ yakmamasÄ±, gÃ¶rÃ¼len ateÅŸ veya dumanÄ± 112'ye bildirmesi Ã¶nem arz etmektedir" denildi.