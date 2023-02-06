AFAD can kaybıyla ilgili son durumu paylaştı

AFAD, Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.4 büyüklüğündeki depremin ardından yaptığı açıklamada Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman ve Malatya’da 76 vatandaşın hayatını kaybettiğini, 440 vatandaşın ise yaralandığını duyurdu.

AFAD tarafından yapılan açıklama şu şekilde: Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde 6 Şubat 2023 tarihinde saat 04.17’de 7,4 büyüklüğünde bir Deprem meydana gelmiştir. Depremin ardından en büyüğü 6,6 büyüklüğünde olmak üzere an itibarıyla 42 artçı deprem meydana gelmiştir. Deprem; Kahramanmaraş, Hatay, Osmaniye, Adıyaman, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Malatya ve Adana başta olmak üzere çevre illerde yoğun şekilde hissedilmiştir.