AFAD duyurdu: Sivas'ta peş peşe depremler...

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre Sivas'ta deprem oldu. Saat 04:31 sularında meydana gelen Gürün merkezli depremin büyüklüğü 3.2 olarak duyuruldu.

Yerin 6 kilometre derinliğinde gerçekleşen sarsıntı kuvvetli hissedildi. İnsanlar kısa süreli panik yaşarken herhangi bir olumsuz durum yaşanmadığı öğrenildi.

Gürün merkezli ikinci sarsıntı ise 07.18'de meydana geldi. 3.3 büyüklüğündeki depremin derinliği ise 6.99 kilometre olarak kaydedildi.

MERKEZ ÜSSÜ ULAŞ!

Son olarak saat 08:30 sularında Sivas'ın Ulaş ilçesi merkez üssü bir deprem meydana geldi. Depremin büyüklüğü AFAD verilerine göre 3.9 oldu. Sarsıntı yerin 7 km derinliğinde gerçekleşti.