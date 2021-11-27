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AFAD: Bosna Hersek'te kaybolan Türk vatandaşının cansız bedenine ulaşıldı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Bosna Hersek'te meydana gelen aşırı yağış sonrasında kaybolan Türk vatandaşının cansız bedenine ulaşıldığını açıkladı.

27.11.2021 - 16:37 |
AFAD: Bosna Hersek'te kaybolan Türk vatandaşının cansız bedenine ulaşıldı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Bosna Hersek'te sele kapılarak kaybolan Türk vatandaşının cansız bedenine ulaşıldığını açıkladı.

AFAD'ın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Bosna Hersek'te yaşanan aşırı yağışlar sonucunda sele kapılıp kaybolan ve ekiplerimizin de arama çalışmalarına katıldığı vatandaşımızın ne yazık ki cansız bedenine ulaşılmıştır. Vatandaşımıza Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileriz" denildi.

AFAD: Bosna Hersekte kaybolan Türk vatandaşının cansız bedenine ulaşıldı

 

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