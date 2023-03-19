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AFAD: 26 bin 938 konteynerin kurulumunu tamamladık

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, deprem bölgelerinde planlanan 105 bin 404 konteynerden, 26 bin 938'inin kurulumunun tamamlandığını açıkladı.

19.03.2023 - 00:08 | | ANKARA, (DHA)
AFAD: 26 bin 938 konteynerin kurulumunu tamamladık

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Kamu, özel sektör, sivil toplum kuruluşları iş birliği ve aziz Milletimizin desteği ile; gece gündüz, aralıksız konteyner üretimi gerçekleştiriyoruz. Depremden etkilenen vatandaşlarımızın yaralarını el birliğiyle sarıyoruz. Deprem bölgesinde 246 konteyner kent kuruyoruz. Planlanan 105 bin 404 konteynerden, 26 bin 938 konteynerin kurulumunu tamamladık" denildi.

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