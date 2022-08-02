Adnan Oktar suç örgütüne yönelik soruşturma: İki kadın İstanbul'da yakalandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Mali Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri Adnan Oktar Silahlı Suç Örgütüne yönelik operasyon düzenledi. Bugün eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonda Meltem Daban ve Ferhunde Eda Babuna yakalanarak gözaltına alındı.

YARGILAMAYI ETKİLEMEK İÇİN LOBİ FAALİYETİNDE BULUNDULAR



Şüphelilerin örgütün devamlılığını sağlamayı hedeflediği, adli yargılamayı etkilemek için lobi faaliyetinde bulduğu, örgüte yönelik yapılan operasyonda görev alan emniyet ve yargı mensupları hakkında illegal yöntemlerle araştırma yaparak bilgi toplamaya çalıştığı öğrenildi.

Ayrıca örgüte yönelik yargılama devam edilirken yargılamaya yönelik adli makamları yanıltma adına yalancı tanıklar bulma ve asılsız bilgi ve belge oluşturma eylemlerinde bulunduğu bilgisi edinildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.