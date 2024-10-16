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Adıyaman'da otomobil bisiklete çarptı! Bir kişi yaralandı

Adıyaman’da, otomobilin bisiklete çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

16.10.2024 - 13:37 | | İHA
Adıyaman'da otomobil bisiklete çarptı! Bir kişi yaralandı

Edinilen bilgilere göre, Esat Gazi Y., idaresindeki 51 ACE 350 plakalı otomobil ile 13 yaşındaki Muhammed F’ye çarptı. Meydana gelen kazada Muhammed F., yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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