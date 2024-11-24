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Adıyaman yağmura teslim oldu

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün sarı kod ile uyardığı Adıyaman'da etkili olan yağmur bazı cadde ve sokakları göle çevirdi.

24.11.2024 - 17:01 | | İHA
Adıyaman yağmura teslim oldu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Adıyaman il genelinde yaptığı uyarının ardından yağmur yağışı etkili oldu. Yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklar suya gömüldü.

Adıyaman yağmura teslim oldu


TRAFİK POLİSLERİ UYARIDA BULUNDU

2. ve 3. Çevre yolunda yağışlar nedeniyle oluşan su birikintilerinin içinden geçen araç sürücüleri zor anlar yaşadı. Trafik polisleri bölgede olumsuzluk yaşanmaması için uyarıda bulunurken, tıkanan alt yapıyı açmak için belediye ekipleri müdahalede bulundu.

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