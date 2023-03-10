KahramanmaraÅŸ merkezli depremlerin vurduÄŸu illerden AdÄ±yaman'da, Vali Mahmut Ã‡uhadar saÄŸlÄ±k sorunlarÄ± nedeniyle gÃ¶revi bÄ±raktÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±. Vali Ã‡uhadar, yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamasÄ±nda, "YaklaÅŸÄ±k 3 yÄ±ldÄ±r yÃ¼rÃ¼tmekte olduÄŸum AdÄ±yaman ValiliÄŸi gÃ¶revimden yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±m saÄŸlÄ±k sorunlarÄ± sebebi ile affÄ±mÄ± talep etmiÅŸ bulunmaktayÄ±m. 06.02.2023 tarihinde yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z deprem felaketinin yaralarÄ±nÄ± devlet ve millet dayanÄ±ÅŸmasÄ± ile sarÄ±lacaÄŸÄ±na dair inancÄ±m tamdÄ±r. AdÄ±yaman ve AdÄ±yamanlÄ± hemÅŸehrilerimin yÃ¼reÄŸimizde hep Ã¶zel bir yeri olacaktÄ±r. Allah hepimizin yar ve yardÄ±mcÄ±sÄ± olsun" ifadelerini kullandÄ±.Â