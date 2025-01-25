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Adilcevaz'da karla mücadele çalışması devam ediyor

25.01.2025 - 09:46Güncellenme Tarihi:
Adilcevaz'da karla mücadele çalışması devam ediyor

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde etkili olan kar yağışının ardından kapanan köy yollarının yeniden açılması için ekipler çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Adilcevaz İlçe Özel İdaresi ekipleri, karla mücadele çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. İlçeye bağlı 28 köy ve 4 mezra yolunun kapanmaması için gece gündüz çalıştıklarını ifade eden İlçe Özel İdare Şefi Mehmet Kızıltoprak, "Adilcevaz'daki tüm personel ve araçlarımızla vatandaşımızın mağdur olmaması için tüm gücümüzle görevimizin başındayız. Her gelen ihbarı değerlendiriyoruz" dedi.

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