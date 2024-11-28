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Adanalının yüreği yufka olur! Kar yağdı, onlar unutulmadı

Adana’nın Feke ilçesinde etkili olan yoğun kar nedeniyle köy sakinleri aç kalan kuşları unutmadı.

28.11.2024 - 09:44 |
Adanalının yüreği yufka olur! Kar yağdı, onlar unutulmadı

Feke’nin Gedikli Mahallesinde kar yağışı sonrası doğa beyaz gelinliğini giydi. Köyde her yer beyaza bürünürken köylüler doğada yem arayan kuşlara kayıtsız kalmadı.

Adanalının yüreği yufka olur Kar yağdı, onlar unutulmadı

Yoğun kar yağışı olan bölgede evlerin önün aç kalan kuşlarla doldu. Bu durumu fark eden İbrahim Gün kapısının önünde tavuklarına yem verirken kuşları da unutmadı.

Adanalının yüreği yufka olur Kar yağdı, onlar unutulmadı

Kuşların aç kaldığını ve yem aradığını fark eden Gün, evin önünü kuşlarında yemesi için yem bırakarak karda kuşların aç kalmaması için her gün yem bırakacaklarını söyledi.

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