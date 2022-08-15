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Adana'da motosiklet kazası: 2 ölü

Adana'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği motosiklet kaldırıma çarptıktan sonra devrildi. Kazada, motosiklette bulunan 2 kişi hayatını kaybetti.

15.08.2022 - 07:21 | | Yusuf KANTARLI/ADANA,(DHA)
Adana'da motosiklet kazası: 2 ölü

Kaza, merkez Çukurova ilçesine bağlı Hilmi Kürklü Bulvarında gece saatlerinde meydana geldi. Sercan Ataş idaresindeki plakası öğrenilemeyen motosiklet, iddiaya göre virajı alamayarak kaldırama çarptıktan sonra devrildi.

Adanada motosiklet kazası: 2 ölü

Kazada, sürücü Ataş ve arkasında oturan Ertuğrul Şahin çarpmanın etkisiyle yola savruldu. Çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Ataş ve Şahinin öldüğünü belirledi. Ataş ve Şahinin cesedi, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, olay yerine gelen yakınları ise sinir krizi geçirdi.

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