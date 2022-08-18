Adana'da lastik deposunda yangın: 2 yaralı
Adana'da plastik geri dönüşüm fabrikasının deposunda yangın çıktı. Olay yerine gelen çok sayıda itfaiye ekibi alevlere müdahale ederken çevrede oturan vatandaşlar da ekiplere destek olmaya çalıştı.
18.08.2022 - 07:58 | | DHA
Adana'da bir mühendislik firmasına ait bisiklet ve motosiklet lastiklerinin bulunduğu depoda çıkan ve kontrol altına alınan yangın, yaklaşık 4 saat süren çalışma sonucu söndürüldü.
Depodaki yangının, bitişiğinde bulanan iş yerine zarar verdiği belirlenirken, iş yerinin çatısının çöktüğü, bazı ürünlerin kullanılmaz hale geldiği öğrenildi. 2 kişinin yaralandığı ve büyük çapta hasarın oluştuğu yangının çıkış nedenini belirlemek için, soğutma çalışmasının tamamlanmasının ardından inceleme başlatılacak.