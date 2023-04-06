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Adana'da heyelan! 4 öğretmen hayatını kaybetti

Adana’nın Saimbeyli ilçesinde dağdan kopan kaya parçasının seyir halindeki otomobilin üzerine düşmesi sonucu 4 öğretmen hayatını kaybetti.

06.04.2023 - 15:29 |
Adana'da heyelan! 4 öğretmen hayatını kaybetti

Saimbeyli- Feke kara yolunda saat 14.00 sıralarında heyelan meydana geldi. Yamaçtan kopan kaya, bu sırada yoldan geçen Himmetli İlk ve Ortaokulu'nda görevli öğretmenlerin içinde bulunduğu otomobilin üzerine düştü.

Adanada heyelan 4 öğretmen hayatını kaybetti

Olayda, Pınar Kılıç, Dilek Altıparmak, Ümmühan Dilbilir ve Rahime Topak yaşamını yitirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından çıkarılan 4 kişinin cansız bedenleri, otopsi için morga kaldırıldı.

Öğretmenlerin, okuldaki derslerinin ardından, oturdukları Feke ilçesine gitmek için yola çıktıkları bildirildi.

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