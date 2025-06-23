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Adana'da gençlerden tehlikeli eğlence! Köprü yetmedi, halatlarına tırmanıp atladılar

23.06.2025 - 21:35Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Adana'da gençlerden tehlikeli eğlence! Köprü yetmedi, halatlarına tırmanıp atladılar

Adana'da etkili olan sıcaklar nedeniyle gençler, serinlemek için Seyhan Nehri üzerindeki Gençlik Köprüsü'nün halatlarına tırmanarak suya atladı. Tehlikeli o anlar ise kameraya yansıdı.

Yurt genelinde olduğu gibi Adana'da da her geçen gün sıcak hava ve nem etkisini arttırıyor. Sıcaklıkların 40 derecelere yaklaştığı bugünler de, gençler ise tehlikeye rağmen Seyhan Nehri'ne giriyor.

Seyhan ilçesinde bulunan Gençlik Köprüsü'nün halatlarına tırmanan gençlerin tehlikeli hareketleri ise dikkat çekiyor. Tehlikeye aldırış etmeyen gençler, bir süre köprü halatlarında asılı kaldıktan sonra kendilerini nehrin serin sularına bırakıyor.

Adanada gençlerden tehlikeli eğlence Köprü yetmedi, halatlarına tırmanıp atladılar

Tellere çıkmalarının yanı sıra nehre atlayarak tehlikeli oluşturan gençlerin o anları kameraya da yansıdı.

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