Adana'da gece yarısı korkutan deprem
Adana'nın Saimbeyli ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
14.10.2024 - 00:46 |
AFAD'ın verilerine göre; Adana'nın Saimbeyli ilçesinde yerin 7.03 kilometre altında saat 00.29'da 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) October 13, 2024
Büyüklük:3.9 (Ml)
Yer:Saimbeyli (Adana)
Tarih:2024-10-14
Saat:00:29:28 TSİ
Enlem:37.80389 N
Boylam:36.16722 E
Derinlik:7.03 km
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