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Adana'da gece yarısı korkutan deprem

Adana'nın Saimbeyli ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

14.10.2024 - 00:46 |
Adana'da gece yarısı korkutan deprem

AFAD'ın verilerine göre; Adana'nın Saimbeyli ilçesinde yerin 7.03 kilometre altında saat 00.29'da 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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