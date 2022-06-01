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Adana’da firari 46 şüpheli yakalandı

ADANA’da polis ekipleri, çeşitli suçlardan arananların yakalanmasına yönelik şafak vakti düzenlediği operasyonda, 46 şüpheliyi gözaltına aldı. Sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete götürülen şüphelilerin sorgusu sürüyor.

01.06.2022 - 09:50 | | Gökhan KESKİNCİ- Anıl ATAR/ ADANA, (DHA)-
Adana’da firari 46 şüpheli yakalandı

Adana Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, çeşitli suçlardan aranan 46 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Operasyon için harekete geçen ekipler, şüphelilerin adreslerine şafak vakti eş zamanlı baskın yaptı. Özel harekat polislerinin demir kapılarını koçbaşlarıyla kırarak girdiği evlerde 46 kişi, yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise 6 ruhsatsız tabanca, 3 av tüfeği, gümrük kaçağı 255 cep telefonu, 5 kök Hint keneviri ele geçirildi. Adana Adli Tıp Birimi’nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. 

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