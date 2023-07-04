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Adana’da DEAŞ'a eş zamanlı operasyon: Çok sayıda gözaltı

Adana'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik eş zamanlı şafak vakti operasyon düzenlendi. Çok sayıda kişi gözaltına alındı.

04.07.2023 - 07:00 | | İHA
Adana’da DEAŞ'a eş zamanlı operasyon: Çok sayıda gözaltı

Alınan bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenledi. Özel harekat polislerinin de desteğiyle şafak vakti söz konusu şüphelilerin evlerine eş zamanlı baskınlar yapıldı. Baskınlarda yakalanan şüpheliler adli tıp biriminde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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