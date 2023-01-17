Adana'da DEAŞ operasyonu: 7 gözaltı kararı

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, daha önce Irak ve Suriye'de terör örgütü DEAŞ saflarında faaliyet gösterip, yasa dışı yollarla ülkeye giriş yaptığı belirtilen yabancı uyruklu 7 şüphelinin adresini teknik ve fiziki takiple tespit etti. TEM ekipleri, savcılığın yakalama kararı çıkarmasının ardından bu sabah 7 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda şüpheliler gözaltına alındı. Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.